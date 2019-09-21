Dünya
Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem21 Eylül 2019 Cumartesi 18:42 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:44
Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı, depremin son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük deprem olduğunu açıkladı.
Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde olduğu ifade edildi.
"Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." vurgusu yapılan açıklamada, olası can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Başkent Tiran'da paniğe kapılanlar sokağa çıkarken, bazı binalarda hasar oluştuğu görüldü.
Kaynak: AA
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