Arnavutluk: Bayraktar TB2'ler çok yakında silahlı kuvvetlerimizin bir parçası olacak

Sosyal medya hesabında Bayraktar TB2 SİHA'nın görüntüsünü paylaşan Başbakan Rama, ülke topraklarının savunmasında en ileri teknolojiyi kullanmada kararlı olduklarını belirtti.

Rama, "Bu; askeri, polis ve sivil görevlerde kullanılan en gelişmiş uçuş teknolojisi olan Bayraktar dronlarının bir görüntüsüdür. Bayraktar çok yakında silahlı kuvvetlerimizin bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'un bu insansız hava araçlarından oluşan filoyla tamamlanması, ulusal güvenlik stratejisi, askeri stratejiden kaynaklanan yükümlülükler ve NATO'nun kapasite hedeflerine uyum açısından hem bizim hem de ittifakın ulusal güvenliği açısından özel bir önem taşıyor."

Aralık 2022'de Arnavutluk ile Türkiye stratejik ortaklığının bir ürünü olarak, Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı.