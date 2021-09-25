Buenos Aires'in merkezindeki devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde bulunan Mayıs Meydanı'nda, çeşitli grupların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerden bazıları çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik çöplerden yaptıkları kostümleri giyerken, bazıları da karbon emisyonunun azaltılmasına gönderme yapmak için yüzlerine siyaha boyadı.

Ellerinde "Çevresel adalet sosyal adalettir" yazılı pankart taşıyan göstericiler, ayrıca "Başka gezegen yok", "Evimizi yakıyorlar" ve "Sahte çözümlere artık yeter" yazılı dövizler de taşıdı.

Öğleden sonra başlayan gösteri, akşam saatlerine kadar sürdü.