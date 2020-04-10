Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 79'a, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 99 artarak 1894'e yükseldi.

Nüfusu 45 milyona yaklaşan Arjantin'de, 20 Mart'tan bu yana ülke çapında karantina uygulanıyor. Sağlık sektörü gibi çalışmak zorunda olan kesimler dışında halk yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabiliyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, önce 31 Mart'a kadar ilan edilen, ardından da 12 Nisan'a kadar uzatılan karantina uygulamasının COVID-19 salgınıyla mücadelede kilit önem taşıdığını söylemiş ve karantinanın uzatılacağını açıklamıştı.

Arjantin'de ilk COVID-19 vakası 3 Mart'ta görülmüştü ve virüs kaynaklı ilk ölüm 8 Mart'ta yaşanmıştı.