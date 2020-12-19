Arjantin'de 18 Aralık'ta kaydedilen görüntülerde, dev toz bulutu ağaçları ve araçları gölgede bıraktı. Fırtına, Colonia Baron üzerinden herhangi bir hasara neden olmadan geçti.

Santa Rosa'da ise yerel basın, şiddetli yağmur gelmeden önce çatıları havaya uçuran ve ağaçların kökünden söken bir kasırga bildirdi.

Ülkenin Ulusal Meteoroloji Servisi, Arjantin merkezi için sarı ve turuncu uyarı verdi.