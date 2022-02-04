Independent gazetesinin haberine göre, Seattle Washington Üniversitesi bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma başlattı.

"Kaçmanın yolu doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabilir"

Çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğu ve insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine kırmızı-turuncu renkte sinyal yayıldığı tespit edildi.

Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.

Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceği vurgulandı.