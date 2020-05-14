BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 208'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 698 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylelikle vaka sayısı 21 bin 84 olurken, şu ana kadar 6 bin 930 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 taşıyan 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 189'a çıktı.

Ülkede 81 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 593'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı 3 bin 222'ye yükseldi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 vaka sayısının bin 733 artarak 28 bin 272'ye yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 356'ya ulaştığı bildirildi.

Katar'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 322 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 341'e çıktığını duyurdu.

Ülkede şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1303 olduğunu aktardı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının 886'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 236'ya yükseldiği ifade edildi.