Arap ülkelerinde can kayıpları ve vakalar arttı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Fas'ta 33, Tunus'ta 4 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de günlük vaka sayısı 206 kişiyle zirve yaptı.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 430 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 344 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 524'e, salgına yakalanan sayısının da 82 bin 197'ye ulaştığı kaydedildi.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 kaynaklı 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 103'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, 337 yeni vakayla ülkedeki hasta sayısının 6 bin 259'a iyileşenlerin ise bin 956'ya çıktığı belirtildi.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 saat içinde yeni Covid-19 vaka sayısının 206 kişiyle zirveye çıktığı toplam hastanın 2 bin 945 olduğu bildirildi.
Ülkede salgından vefat edenlerin toplam 20 kişi olduğu belirtilen açıklamada, tedavilerinin ardından 2 bin 107 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
- 05:56
- 04:47
- 04:39
- 03:29
- 03:05