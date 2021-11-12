Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri son 24 saat içinde Marib'in Sırvah ilçesinde ve Beyda ilinde Husilere yönelik 21 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Husilere ait 13 askeri araç imha edildi ve 105 silahlı milis etkisiz hale getirildi.

3'ü çocuk 4 sivil hayatını kaybetti

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan haberde, koalisyon güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde iline bağlı Et-Tuhayta kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, söz konusu hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivilin yaşamını yitirdi, iki kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.