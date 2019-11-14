Dünya
Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma izni14 Kasım 2019 Perşembe 16:47 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 17:16
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısının soruşturma başlatmasına izin verildiği belirtildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.
Kaynak: AA