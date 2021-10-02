Bangladeş'in güneyinde bir mülteci kampında öldürülen Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Ullah'ın cinayeti ile ilgili sır perdesi aralanmaya başlandı.

Üst düzey polis yetkilisi Naimul Haque yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Haque, gözaltına alınan kişinin bir Arakanlı olduğu bilgisini de paylaştı.

Öte yandan, Ullah silahlı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığında yanında olan kardeşi Habibullah, saldırganların yüzlerini kapattığını ancak bazılarını tanıdığını ifade etti.

Bir diğer tanık Muhammed Şerif de 8 ila 10 kişilik bir grubun ofise girdiğini ve üçünün Mohib Ullah'ın etrafını sardığını aktardı.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatılması çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın silahlı kişilerce öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu suikastın aydınlatılması için inceleme başlatılması için çağrı yapmıştı.

[Bangladeş'in güneyindeki Kutupalong kampında silahlı kişilerce vurularak öldürülen Arakanlı Müslümanların (Rohingya) lideri Mohib Ullah için, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde cenaze töreni düzenlendi.Fotoğraf: AA]

Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Mohib Ullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularındandı.

Arakanlıların sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün sitesinde yer alan haberde, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong Kampı'nda Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah'ın öldürüldüğü bildirilmişti.