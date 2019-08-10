Dünya

Arafat Vakfesi'nde yağmur sürprizi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:54 - Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:59

Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfeye duran hacılar, vakfe duasının ardından yağmur sürpriziyle karşılaştı. Etkili olan sağanak, sıcak havadan bunalan hacıları serinletti.

Arafat'ta vakfe duasından kısa süre sonra etkili olan sağanak, sıcak havadan bunalan hacıları serinletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan vakfe duasının ardından birbirlerine sarılarak hac coşkusunu yaşayan hacılar, Arafat'ta etkili olan sağanakla coşkularını ikiye katladı. 2 milyona yakın hacı adayı Arafat Vakfesi'nde buluştu Duadan yaklaşık 1 saat sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, çadırlarında bulunan hacıları kısa sürede dışarı çıkarttı. Hacılar, yağmur damlalarıyla serinledi. Arafat'ta bulunan çocuklar da çadırlar arasında koşturarak kutsal topraklarda sağanağın tadını çıkardı. Kaynak: AA Etiketler: vakfe duası Arafat

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