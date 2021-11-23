Waukesha kentinde 21 Kasım Pazar günü kırmızı SUV aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine süren Brooks'a 5 ayrı suçlama yöneltildi.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, düzenlediği basın toplantısında 39 yaşındaki Brooks'un tek başına hareket ettiğini, olayın terör bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Thompson, Darrell Brooks'un 5 ayrı suçtan birinci derece cinayetle yargılanacağını bildirdi.

Daha önce kefaletle serbest bırakılmış

Başka bir suç mahallinden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğü ve suç kaydı bulunduğu açıklanan Brooks'un kasım ayı başlarında bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı da ortaya çıktı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen ve bu yıl 58'incisi kutlanan Şükran Günü ve Noel tatili öncesi yapılan yürüyüşe, dans grupları, lise öğrencilerinden oluşan bandolar ve büyükannelerin yer aldığı dans grupları katılıyordu.