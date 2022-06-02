Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araç altında kalan motosikletliyi çevredekiler kurtardı
ABD'de dikkatsiz sürücü, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü, yoldan geçenler aracı kaldırarak kurtardı.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir otomobilin, üzerinde iki kişinin olduğu seyir halindeki motosiklete çarptığı görüldü.
Yolcunun savrulduğu kazada, motosikletin sürücüsü aracın altında kaldı.
Çevredekiler ve bölgeden geçen polisler aracı kaldırdı iki kişi de araç altındaki sürücüyü dışarı çıkardı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsünün araçta alkol bulundurmak ve takip mesafesini korumamak suçuyla gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler: ABD
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