ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir otomobilin, üzerinde iki kişinin olduğu seyir halindeki motosiklete çarptığı görüldü.

Yolcunun savrulduğu kazada, motosikletin sürücüsü aracın altında kaldı.

Çevredekiler ve bölgeden geçen polisler aracı kaldırdı iki kişi de araç altındaki sürücüyü dışarı çıkardı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsünün araçta alkol bulundurmak ve takip mesafesini korumamak suçuyla gözaltına alındığını açıkladı.