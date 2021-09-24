Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, Apple, oyunun yapımcısı Epic ile yasal mücadele sonuçlanana kadar Fortnite'ı App Store'dan yasakladığını bildirdi.

Sweeney, yasal mücadelenin yaklaşık beş yıl sürebileceğini söyledi.

Popüler oyun yeni kullanıcıların iPhone'lara veya diğer Apple cihazlarına indirilemeyecek.

Oyunu Apple cihazlarına zaten indirmiş olan kişiler oyunu oynamaya devam edebilecek, ancak herhangi bir güncelleme almayacak.

İki şirket arasında hukuk savaşı

Fortnite, kendi uygulama içi ödeme sistemini başlatarak politikalarını ihlal ettiği için geçen yıl Apple'ın App Store'undan kaldırılmıştı.

Apple, tüm uygulama içi satın alımlarda yüzde 30 komisyon alıyor, ancak bu özellik bu durumu bertaraf ediyor.

Bu durum, Apple'ı App Store'u tekel olarak çalıştırmakla suçlayan Epic Games tarafından yasal bir savaş başlatılmasının nedeni oldu.

Eylül ayında bir ABD mahkemesi, Apple'ın uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları üçüncü taraf ödeme seçeneklerine yönlendirmesini engelleyemeyeceğine karar verdi.

Bu Epic için bir zafer oldu.

Ancak yargıç, Epic'in Apple'ın yasadışı bir tekel işlettiğini gösteremediğini de söyledi.

Apple karara itiraz ederek temyize gitti.

