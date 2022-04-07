Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
AP'den Ukraynalıların sığındığı AB ülkelerine mali destek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa Parlamentosu, Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardım yapmayı öngören kararı onayladı.
Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle ülkesinden ayrılan Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB üyesi ülkelere 3,4 milyar euro yardımı öngören karar 1 "hayır" oyuna karşı 549 "evet" oyuyla kabul edildi, 8 milletvekili ise çekimser kaldı.
Kararda, 3,4 milyar euronun React-EU fonundan sağlanacağı açıklandı.
Ukrayna'ya komşu AB ülkeleri Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ve nüfuslarının yüzde 1'inden fazla mülteci kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya gecikmeden ve herhangi bir fatura ibrazı olmadan fonun yüzde 45'inin gönderileceği söylendi.
Etiketler: Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu Ukrayna
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