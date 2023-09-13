Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2023 16:24

AP'de milletvekili sayısı artırıldı

Avrupa Parlamentosu'nun sandalye sayısı 705'ten 720'ye çıkarıldı.

AP'de milletvekili sayısı artırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Avrupa Birliği Konseyinin 2019'daki son seçimden bu yana yaşanan demografik değişimler nedeniyle AP'deki milletvekili sayısını 705'ten 720'ye çıkarma kararı kabul edildi.

Buna göre, 27 AB ülkesinden 12'sinin milletvekili sayısı artırıldı.

Fransa, İspanya ve Hollanda fazladan ikişer; Avusturya, Belçika, Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, Letonya, İrlanda ve Danimarka birer milletvekilini AP'ye gönderecek.

AP'nin 5 yıllık dönemi için seçimler, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak.

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu
Sıradaki Haber
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları 6 ay uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
17:29
Japonya'da kabine iki yılda ikinci kez değişti
17:26
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: ABD ile tatbikatı gerilimi artırmak için kullanma
17:20
Vietnam’da apartman yangını: 56 ölü
17:21
Amasya'da yolcu otobüsü refüje savruldu: 1 yaralı
17:13
Almanya'nın Hindistan'dan petrol ürünleri ithalatı 12 katına çıktı
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü
FOTO FOKUS
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
Kilauea Yanardağı bu yıl 3'üncü kez faaliyete geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ