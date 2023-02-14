Metsola, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile Brüksel'de bir araya geldi ve ikili görüşmenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair nihai amacın barış olduğunun altını çizen Metsola, "Hepimiz barış istiyoruz. Özgürlük ve adalet olmadan barış, barış değildir. Bu nedenle AP, büyük bir birlik içinde Ukrayna'ya karşı saldırı suçu için özel bir mahkeme kurulması çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

"Özel bir mahkeme oluşturmalıyız"

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de Avrupa Birliği'nin AB birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, Avrupa ülkelerine daha hedef odaklı hareket etmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın suçları nedeniyle mahkeme kurulması fikrini desteklediklerini vurgulayan Levits, "Özel bir mahkeme oluşturmalıyız. Uluslararası toplum, bunu zaten daha önce Yugoslavya, Kamboçya örneklerinde yaptı. Bu nedenle Rusya örneğinde bunu yapmak artık çok daha gerekli." ifadesini kullandı.