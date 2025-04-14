Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC, Independent 14.04.2025 07:25

Antibiyotik direnci bir yılda 3 milyon çocuğu öldürdü

Yeni bir araştırma, antibiyotik direnci yüzünden 2022'de 3 milyonu aşkın çocuğun öldüğünü belirledi.

Antibiyotik direnci bir yılda 3 milyon çocuğu öldürdü

Avustralya'daki Murdoch Çocuk Araştırmaları Enstitüsü'nden Yanhong Jessika Hu ve Clinton Sağlığa Erişim İnisiyatifi'nden Herb Harwell, baş yazarları olduğu bilimsel çalışmada özellikle Afrika ve Güneydoğu Asya'daki çocukların daha fazla risk altında olduğunu bildirdi.

İkili, en ciddi hastalıklarda istifade edilmesi gereken antibiyotiklerin kullanımındaki kayda değer artışa dikkat çekiyor. Bakterilerin bu ilaçlara direnç geliştirmesi durumunda elde başka herhangi bir çare kalmayabileceğini vurguluyorlar.

DSÖ ve Dünya Bankası gibi farklı kaynaklardan alınan veriler, antibiyotiklere direnç gösteren çocuk hastalıklarında üç yılda 10 katı artan bir yükselişi ortaya koydu.

Rakamların bu kadar artmasının COVID-19 pandemisiyle ilişkili olabileceği belirtildi.

Enfeksiyonlara neden olan mikroplara karşı antibiyotiklerin işe yaramaması, sağlıktaki en büyük tehlikelerden biri olarak görülüyor.

Bunun en büyük nedeninin antibiyotiklerin fazla ve yanlış kullanımı olduğu düşünülüyor.

Diğer yandan yeni antibiyotiklerin üretimi de yavaşladı zira bu ilaçlar uzun ve maliyetli bir süreçle kullanıma sunuluyor.

Bugün Viyana'daki bir bilim kongresinde araştırmasının sonuçlarını sunan Prof. Harwell, "Antibiyotik direnci küresel bir sorun. Herkesi etkiliyor. Bu araştırmayı yaparak, antibiyotik direncinin özellikle çocukları ne kadar fazla etkilediğine odaklandık. Dünya çapında 3 milyon çocuğun öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Harwell hijyen, su temizliği ve bağışıklığı artırma yollarıyla hastalıklardan korunmanın, antibiyotik direncine karşı da etkili olacağını vurguladı.

Araştırmayı BBC'ye yorumlayan Dr. Lindsey Edwards da "Bu bulgular, küresel sağlığın liderleri için bir alarm olmalı. Kararlılıkla eyleme geçilmezse çocuk sağlığındaki onlarca yıldır elde edilen kazanımların altı oyulabilir, özellikle de dünyanın en kırılgan bölgelerinde" ifadesini kullandı.  

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Trump, "beyaz azınlığa soykırım" iddiasıyla Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne katılmak istemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:21
Piyasalar haftaya pozitif başladı
09:21
İsrail'de eski Mossad mensupları, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı
09:17
Ticaret Bakanlığı: Yılın ilk 3 ayında 37 ilde ihracat arttı
09:12
Nisan ve mayıs aylarında iki meteor yağmuru: Türkiye'den nasıl izlenecek?
08:53
TBMM gündeminde bu hafta hangi konular var?
08:35
Gürültülü ortamlarda daha iyi duymanın basit yolu: Parmak uçlarınız
Saint Petersburg'da Dolunay
Saint Petersburg'da Dolunay
FOTO FOKUS
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ