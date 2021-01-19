Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anne rahminde koronavirüse karşı antikor geliştirdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Bulgaristan’da COVID-19’a yakalanan bir annenin yeni doğan bebeğinin, anne rahmindeyken koronavirüse karşı antikor geliştirdiği ortaya çıktı.
Ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.
Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin COVID-19‘a karşı antikor geliştirdiğini keşfetti.
Hamileyken COVID-19 geçirdi
Anne Brandiyiska, hamileliğinin 7. ayındayken yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını söyleyen Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Etiketler: Koronavirüs
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