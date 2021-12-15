Temmuz ayında merkez, 25 haftalık hamile bir annenin rahmindeki cenine aort valvüloplasti adı verilen cerrahi bir işlem gerçekleştirdi.

Bebeğin durumu ultrason ile incelendi ve kapak açıklığını genişletmek için kalbine bir balon kateter yerleştirildi.

Sol ventrikül büyümesi uyarıldı ve bebeğin sezaryen ile güvenli bir şekilde doğduğu bildirildi.

Anne ve çocuğun sağlık durumu iyiye doğru giderken çocuğun kanının normal şekilde dolaşıp dolaşamayacağının gözlemlenmesine devam ediliyor.

Anne karnında operasyon büyük umut vadediyor

Aort ile sol karıncık arasında yer alan ve kanı tüm vücuda pompalayan aort kapak açıklığının aşırı darlığı olan Aort kapak stenozu, 10 bin yenidoğan bebekten yaklaşık üç veya dördünde görülüyor.

Ciddi durumlarda, sol ventrikül normal şekilde gelişmez ve çocuk doğumdan kısa bir süre sonra kalp yetmezliğinden ölme riskiyle karşı karşıya kalır.

Bazı durumlarda bebeğin sol ventrikülü küçülür ve kullanılamaz hale gelir.

Fetal aşamadaki tedavinin uygun kalp büyümesini teşvik edeceği ve doğumdan sonra bebeğin kalbinin sol ve sağ karıncıkları kullanarak kanın içinde dolaşmasını mümkün kılacağı umuluyor.

Operasyon bebek sağlığı için kritik öneme sahip

NCCHD'ye göre bu duruma yönelik cerrahi operasyonlarda önde olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da cerrahi başarı oranları yüzde 70-90 civarında.

NCCHD, 2025 yılına kadar toplam beş klinik çalışma gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Merkez müdür yardımcısı Haruhiko Sago, “Kritik doğumsal kalp hastalığı vakalarının rahim içinde tedavi edilebileceğini gösterebilmemiz büyük önem taşıyor.

Operasyonun güvenliğini ve etkinliğini ileriye doğru değerlendirmek ve fetüslerinin durumundan sıkıntı çeken insanlara umut verecek bir tedavi oluşturmak istiyorum" dedi.

