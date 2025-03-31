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Dünya
AA 31.03.2025 16:28

Anket: ABD'lilerin yüzde 60'ı Trump'ın dış ticaret politikalarındaki tutumunu desteklemiyor

ABD'de yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı, Başkan Donald Trump'ın yabancı ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadığını ifade etti.

Anket: ABD'lilerin yüzde 60'ı Trump'ın dış ticaret politikalarındaki tutumunu desteklemiyor

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 20-24 Mart'ta yapılan ankete, 1229 yetişkin ABD'li katıldı.

Katılımcılar, Trump'ın başkanlık görevini yürütüşünün yanı sıra düzensiz göçmen, ekonomi, ticaret, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin konusu gibi çeşitli politikalarındaki tutumunu değerlendirdi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 49'u Trump'ın düzensiz göçmen politikalarını desteklediğini, yüzde 50'si ise desteklemediğini belirtti.

Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumunu, katılımcıların yüzde 54'ü onaylamadığını, yüzde 44'ü onayladığını ifade etti.

Öte yandan, Trump'ın tarife kararlarına çeşitli ülkeler tepki gösterirken, katılımcıların yüzde 60'ı ABD Başkanı'nın diğer ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadıkları, yüzde 38'i ise onayladıkları görüşünü paylaştı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 56'sı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu desteklemediğini belirtirken, yüzde 41'i desteklediğini kaydetti.

Anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 56'sının genel olarak Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamadığını, yüzde 42'sinin onayladığını ortaya koydu.

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