Dünya
Amerikan polisinin uyguladığı şiddet kan dondurdu13 Kasım 2019 Çarşamba 11:30 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 11:33
ABD'de yasaklı alanda sigara içtiği ve köpeğini tasmasız gezdirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadının maruz kaldığı şiddet kameraya yansıdı.
Olay ABD'nin Colorado eyaletinde meydana geldi.
Sigara içtiği ve köpeğini tasmasız gezdirdiği için gözaltına alınan kadının elleri ve ayakları polis tarafından zorla sandalyeye oturtularak bağlandı.
Başına poşet geçirilen kadın nefes almakta güçlük çekerken, polis memurları her geçen saniye uyguladığı şiddeti artırdı.
Kaynak: TRT Haber
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