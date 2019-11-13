Olay ABD'nin Colorado eyaletinde meydana geldi.

Sigara içtiği ve köpeğini tasmasız gezdirdiği için gözaltına alınan kadının elleri ve ayakları polis tarafından zorla sandalyeye oturtularak bağlandı.

Başına poşet geçirilen kadın nefes almakta güçlük çekerken, polis memurları her geçen saniye uyguladığı şiddeti artırdı.

Kaynak: TRT Haber