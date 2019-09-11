Dünya
Amerikan askeri heyetinden Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret11 Eylül 2019 Çarşamba 20:17 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:19
Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD'li heyetin, Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Kaynak: AA
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