Dünya
Amerika Diyanet Merkezi'nde Mevlid Kandili kutlandı09 Kasım 2019 Cumartesi 07:28 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 07:38
ABD'nin Maryland eyaletinde, Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya gelen Müslümanlar, Mevlid Kandili'ni kutladı.
[Fotofraf: AA (Arşiv)]
Amerika'nın Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), çok sayıda Müslümana, kandil programı için ev sahipliği yaptı.
Akşam namazını müteakip başlayan programda, önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde Hazreti Muhammed'in doğumu kutlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından Prof. Dr. Mehmet Akif Pusmaz ile Din İşleri Müşaviri ve Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Hazreti Muhammed'in hayatının ve sünnetinin önemine dair birer konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler: DCA amerika diyanet merkezi mevlid kandili