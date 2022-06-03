Almanya Federal Meclisi, son dönemlerin en önemli görüşmelerini gerçekleştiriyor.

2022 yılı bütçesinin ele alındığı oturumlardaki en önemli başlıklardan biri Alman ordusu için sağlanacak 100 milyar euroluk ek kaynak.

Karar neden alındı?

Bugüne kadar savunma harcamalarını azaltan, ordu envanterindeki pek çok silahın kullanılmayacak durumda olduğu açığa çıkanAlmanya kritik bir politika değişikliğine gitti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası Almanya'nın kendini koruma güdüsü, 3 partili koalisyon hükümetinin bu yönde adım atmasının en önemli sebebi olarak görülüyor.

Öte yandan yine büyük bir politika değişikliğine giderek savaş bölgesindeki bir ülkeye yani Ukrayna'ya silah gönderen Almanya'nın mühimmat depoları da boş.

Bu depoların dolması için en az 20 milyar euro gerekiyor.

Para nasıl dağıtılacak?

Der Spiegel'e göre, Alman Hava Kuvvetleri yeni Eurofighter jetleri, nakliye helikopterleri ve eskiyen Tornado çok amaçlı uçak filosunun yedekleri için harcanmak üzere 40,9 milyar euro verecek.

Değiştirilenlerden bazıları ABD yapımı F35'ler olacak. Almanya ayrıca, hava savunmasını modernize etmek ve AB'nin uzaya dayalı füzesavar savunma sistemi olan TWISTER'ı geliştirmek istiyor.

İkinci büyük yatırım dijitalleşmeye

Rapora göre ikinci en büyük yatırım, komuta ve kontrol sistemlerinin dijitalleştirilmesi olacak. Birlikler için yeni dijital radyolar ve yeni iletişim uyduları da dahil olmak üzere diğer öğelere 20,7 milyar euro gibi büyük bir miktar gidecek.

Alman Donanması 19.3 milyar euro alacak. Yeni Braunschweig sınıfı korvetler, F126 fırkateynleri ve Tip 212CD saldırı denizaltıları için ödeme yapılacak.

Donanma ayrıca keşif uçağı, su üstü gemileri için yeni bir füze silah sistemi ve denizaltılar için yeni bir uçaksavar sistemi istiyor.

Ayrıca çok amaçlı savaş botları ve modern denizaltı algılama sensörleri satın almayı planlıyor.

Özel fonun geri kalanı, birlikler, araştırma, geliştirme ve yapay zeka için daha iyi üniformalar ve taktik ekipman satın almak için kullanılacak.

NATO'nun en güçlü ordularından biri olma hedefi

Almanya'dan gelen 100 milyar euroluk bu hamle, ülkeyi aynı zamanda NATO'nun en önemli askeri güçlerinden biri haline getirecek.

Uzmanlara göre bunun hemen olması beklenmiyor. Planların hayata geçmesi 3 ila 5 yılı alabilir.

Ancak yaşananların ortaya koyduğu en önemli sonuç, Almanya'nın 100 milyar euroluk bütçesinin, kendisini bile şaşırtması.

Almanya şu anda NATO üyeleri arasında dördüncü en büyük askeri güce sahip, ancak bloğun en büyük orduları Avrupa dışı ülkelerden oluşuyor: ABD ve Türkiye.

Scholz'un sözünü yerine getirmek için ordu gücünde Fransa'yı geçmesi gerekecek.