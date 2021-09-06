Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Alman hükümeti, gölge yazar faaliyetlerinde Rus devletinin siber destekçileri veya Rusya'nın askeri dış istihbaratı olabileceğine dair güvenilir bilgilere sahip." ifadesini kullandı.

Sasse, Rusya’nın siber saldırıların Almanya’nın "ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit" ve ikili ilişkilerde "gerginliğe" yol açtığı için "tamamen kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Federal Alman hükümeti, Rus hükümetini bu yasa dışı siber faaliyetlere derhal son vermeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Alman basınındaki haberlere göre, söz konusu siber saldırılar, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 7 federal meclis üyesine ve 31 eyalet milletvekiline yönelik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı uyarmıştı

Almanya İçişleri Bakanlığı, haziranda, ülkede 26 Eylül 2021’de yapılacak genel seçimlerin Rus siber saldırılarının hedefi olabileceği konusunda uyarmıştı.

Bakanlık raporda, siyasi partilere yönelik saldırıyı yaklaşan federal seçimler açısından "ciddi bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

Almanya'da 2015'te Federal Alman Meclisine yapılan saldırının ardından Meclisin bilgi teknoloji sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Alman güvenlik makamları saldırıdan, arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelenilen bir hacker grubunu sorumlu tutmuş ve Rusya'ya 2020'de nota vermişti.