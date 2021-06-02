Almanya'dan misilleme: Rus hava yolu şirketlerine uçuş izni vermiyor
Almanya, Rusya'ya misilleme yaparak Rus hava yolu şirketlerine ülkeye uçuş izni vermedi.
Almanya Ulaştırma Bakanlığı, haziranda Alman hava yolu şirketi Lufthansa uçaklarına ilgili Rus mercilerin zamanında izin vermediğini açıkladı.
Açıklamada, bu sabah planlanan Lufthansa uçuşlarının dün akşam iptal edilmek zorunda kalındığına işaret edildi.
Alman Havacılık Dairesi, Rusya tarafında Lufthansa uçuşları için izinler beklemede olduğu sürece, Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya yapacağı uçuşlara izin vermeyecek.
Önce Rusya sonra Almanya
Ulaştırma Bakanlığı ve Alman Büyükelçiliği Rus Havacılık Dairesi ile temasta.
Rusya tarafından Lufthansa uçuşlarına izin verilmesi halinde, Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya uçuşlarına izin verilecek.
Alman basınında yer alan haberlerde, bugün, Rus hava yolu şirketleri Aeroflot ve S7'nin Almanya uçuşlarının iptal edildiği yazıldı.
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