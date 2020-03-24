Almanya’nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer’ın İtalya’daki koronavirüs hastalarını kabul edebileceklerini söylemesi üzerine hastalar ülkeye getirildi.

Korona virüs taşıyan 8 hasta tedavi edilmek üzere uçakla Leipzig kentine getirildi.

Klinik sözcüsü Markus Bien, getirilen hastalardan 2’sinin durumun kritik olduğunu söyledi.

Fransa’dan 2 hasta getirildi

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesi konusundaki artan talebe karşın sıkıntı yaşayan Fransa'ya yardım teklif etmişti.

Eyaletin Karlsruhe kenti yakınlarında bulunan Asklepios-Südpfalzklinik Hastanesine de Fransa’dan korona virüs tedavisi görmek üzere 2 hasta getirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, pazar günü getirilen hastalar solunum cihazlarına bağlanarak tedavi edilmeye başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da son verilere göre 63 bin 927 vaka görülürken, Fransa’da ise vaka sayısı 19 bin 856’ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 860’a yükseldi.