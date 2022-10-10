Annalena Baerbock, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin İranlı yetkililerin varlıklarını dondurmasını ve giriş yasakları getirmesini sağlayacağını söyledi.

"Sokakta kadınları ve kızları dövenleri" "tarihin yanlış tarafında" duranlar olarak nitelendirdi.

Reuters haber ajansına göre, AB dışişleri bakanlarının yaptırımlara 17 Ekim'de karar vermesi bekleniyor.

Bir Alman gazetesine konuşan Baerbock, "Özgür yaşamaktan başka bir şey istemeyen insanları ölüme mahkum edenlere karşı sizin yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaptırım çağrısı, Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülke genelinde başlayan protestoların ardından geldi.

22 yaşındaki Amini, 16 Eylül'de İran ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gözaltında öldü.

Amini'nin ölümünü protesto etmek için sokaklara dökülen düzinelerce İranlı hayatını kaybetti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları grubu, kargaşanın başlamasından bu yana 19'u çocuk olmak üzere en az 185 kişinin öldüğünü söyledi.

İran devlet medyası, İslam İnkılabı Muhafız Kolordusu, polis ve güvenlik güçlerinin 20 üyesinin öldürüldüğünü söylüyor.