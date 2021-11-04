Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Etiyopya'da yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Etiyopya'nın kuzeyinde çatışmaların bir yıldır devam ettiğine dikkati çeken Maas, "İlgili tüm taraflar çatışmayı derhal durdurmalıdır. Biz müzakereleri teşvik etmek ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İnsani durum felaket boyutlarına ulaştı"

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Oromo Kurtuluş Ordusu da dahil olmak üzere tarafların saldırılarını derhal durdurmaları gerektiğini vurgulayan Maas, "Etiyopya hükümeti hava saldırılarını sona erdirmeli ve seferberlik çağrılarından kaçınmalıdır. Etnik güdümlü nefret söylemi Etiyopya'nın birliği için zehirdir." ifadelerini kullandı.

Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde insani durumun felaket boyutlarına ulaştığına işaret eden Alman Bakan, insani yardım çalışanlarının hayat kurtarmak ve işlerini yapabilmeleri için bölgeye sınırsız erişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Maas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu ile birlikte bir araştırma raporu yayınlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakan Maas açıklamasında "Raporda açıklanan ciddi insan hakları ihlalleri sonuçsuz kalmamalıdır." çağrısında bulundu.