Köln-Bonn Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yerel saatle 09.15'ten itibaren bazı uçuşların iptal edildiği belirtilirken, çok sayıda uçuşun da gecikmeli gerçekleştiği aktarıldı.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere bazı şehirde hızlı tren seferlerinin yapılamadığı duyuruldu.

Şehir içi hafif raylı sistemlerde, tramvaylarda gecikmeler ve raylardaki buzlanmalar dolayısıyla bazı seferlerde de iptaller var.

Çok sayıda araç mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, buzlanma dolayısıyla kazalar meydana geldi.

Özellikle büyük şehirlerde araçların yavaş seyretmesi trafiği artırdı.

Alman Meteoroloji Kurumu kötü hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceğini açıkladı.

Sürücülere buzlanma uyarısı

Hava sıcaklıklarının genellikle eksilerde seyrettiği ülkede en yüksek sıcaklıkların 1 ila 3 derece olduğu belirtildi.

Uzmanlar, araç ve yayaları özellikle aşırı buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı uyardı.

Kaynak: AA