Almanya'da aşırı sağ yükselişi devam ediyoru. Ülkede haklarında çeşitli suçlardan tutuklama kararı olan yüzlerce aşırı sağcı aranıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta yer alan detaylar dikkati çekti. Buna göre ülkede aşırı sağcılar hakkındaki tutuklama emirlerinde artış var.

140'ında siyasi güdümlü eylem yapma süphesi var

Geçen yıl 481 olan sayı, bu yıl 600'e yaklaşırken, 140'ı hakkında "siyasi güdümlü eylem yapma" şüphesi bulunuyor.

147'si şiddet içeren bir eylem suçundan aranırken, 9'unun hakkında ise birden fazla tutuklama kararı var.

Aşırı sağcıların sayısı 33 binden fazla

Son verilere göre ülkede 33 binden fazla aşırı sağcı bulunuyor. Üstelik bunların yaklaşık yüzde 40'ı şiddete başvuran, şiddet kullanmaya meyilli veya şiddeti destekleyen kişiler.

Soru önergesini veren Sol Parti'ye göre; aşırı sağcılara karşı verilen mücadele Neo-Nazilere yönelik tutuklama emirlerinin uygulanmasıyla da ölçülmeli.