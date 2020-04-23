Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da vaka sayısı 150 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AP]
Alman Robert Koch Enstitüsüne göre ülkede vaka sayısı 148 bin 46'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 5 bin 94'e ulaştı.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 352 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 148 bin 46'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 5 bin 94'e ulaştı
Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 150 bin 648 oldu. Ölü sayısı ise 5 bin 315 olarak görülüyor.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 629 bin 801'e yükseldi.
Etiketler: almanya vaka sayısı ölü sayısı robert koch enstitüsüSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 09:07
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