Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 352 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 148 bin 46'ya yükseldi. Ölü sayısı ise 5 bin 94'e ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 150 bin 648 oldu. Ölü sayısı ise 5 bin 315 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 629 bin 801'e yükseldi.