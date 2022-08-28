Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da üzerine heykel düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Almanya’nın Münih kentindeki bir otelde üzerine heykel düşen İtalyan kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Münih polisinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelin avlusundaki 200 kilogram ağırlığındaki heykel, ebeveynleriyle tatil yapan 7 yaşındaki İtalyan kız çocuğunun üzerine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Etiketler: Almanya
Sıradaki Haber
Pakistan'da tahliye işlemleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz