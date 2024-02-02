Almanya’da Türk işçilerden sonra sıra Türk askerlerde mi?

Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almancanın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekti.

Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde, Türkçe olarak, “Donanmamızın Bir Parçası Ol” ifadesiyle adayların başvuruda bulunması istendi.

Afişlerdeki internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor.

Uzmanlar, bu durumun, Almanya’nın güvenlik politikasında değişime gittiğinin göstergesi olduğunu söylüyor. Ayrıca Almanya’da uzun süredir asker sorunun da devam ettiği biliniyor.

Almanya’nın genç Türk nüfusuna çağrısı hangi anlamlar taşıyor? Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan ile detayları konuştuk.

Almanya'nın aldığı bu lejyoner asker kararı, Avrupa'nın yaşlanan nüfusu ve güvenlik endişelerine yönelik bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan

“Avrupa'nın güvenlik mimarisi değişiyor”

Prof. Dr. Ermağan, Almanya’daki Türk gençlere yapılan çağrının aslında bir güvenlik kaygısıyla oluştuğuna işaret ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgalin de en büyük neden olduğu görüşünde.

“Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısı ve işgali, bir NATO ülkesi olan Türkiye’deki insanlara Alman ordusunda görev alma durumuna yol açtı. Yani paralı bir şekilde Alman ordusunda çalışabilecekler için başvurular açılmış durumda. Bu durum, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Putin'in Ukrayna işgalinden kaynaklanan devam eden savaş, Avrupa'nın ve Batı'nın yorgunluğunu artırdı.

2011’de Almanya’daki Türk kökenli çalışanlardan kaldırılan zorunlu askerlik görevi gönüllülük esasıyla yapılıyordu. Almanya bu açığı NATO ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden karşılamaya çalışacak. Ancak artık Türklere de çağrı yapmaya başladı.”

Almanlar, Türklerle tarih boyunca silah arkadaşlığı yaşadı ve bu durum, Türklere yönelik başvuruların olumlu bir şekilde değerlendirilmesine neden olabilir.

“Çifte vatandaşlık hakkı da getirildi”

Güvenlik sorunuyla ortaya çıkan yeni savunma politikasının aşırı sağı da güçlendirdiğini belirtiyor Ermağan. Ayrıca, askerlik çağrısının detaylarına çifte vatandaşlık gibi hakların da eklendiğine değiniyor:

“Bu karar, AfD gibi aşırı sağ partilerin yükselişine ve göçmen karşıtı söylemlerin popülerleşmesine neden oldu. Ancak, diğer partiler durumun tehlikesini gördü ve çifte vatandaşlık uygulamasını tekrar devreye aldı. Bu kararla Türkiye'den gelen başvurularının artmasını sağlayacaklarını düşünüyorlar.

Alman ordusunun ihtiyacı olan 20 bin yeni personel için yapılan başvurular, özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden yoğun ilgi de gördü. Bu durum, Türkiye'den gelen başvuruların artması ihtimalini gösteriyor.”

“Yaşlanan nüfuslarına çözüm arıyorlar”

Almanya’nın ordusunu güçlendirmek için aldığı bu kararın başka bir nedeni de yaşlanan nüfusuna çözüm olduğunu söylüyor Ermağan. Ancak, yabancı askerlerin ülkeye bağlılığının olası sorunları da beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

“Almanya'nın aldığı bu lejyoner asker kararı, Avrupa'nın yaşlanan nüfusu ve güvenlik endişelerine yönelik bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Alman hükümeti, bu kararla yaşlanan nüfusa karşı ordusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Almanya'nın lejyoner askerlerle yaşlanan nüfusunu güçlendirmesi, küresel güvenlik trendlerinde yeni bir yaklaşımın benimsendiğini gösteriyor. Ancak, lejyonerlerin ülkeye sadakati ve olası sorunlar dikkate alınmalı.

Zira, Almanlar, Türklerle tarih boyunca silah arkadaşlığı yaşadı ve bu durum, Türklere yönelik başvuruların olumlu bir şekilde değerlendirilmesine neden olabilir. Ancak, bu kararın detayları ve uygulama süreci yakından takip edilmeli.”