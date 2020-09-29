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Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’da kamuya ait 130 toplu taşıma şirketinde çalışan yaklaşık 87 bin kişi çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke çapında "uyarı grevi" başlattı.
Sabah erken saatlerde başlayan grevde otobüs şoförleri kontak kapattı, metro seferleri yapılmadı.
Birçok metro durağının girişi seferlerin yapılmaması nedeniyle kapatıldı.
Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Yerel İşverenler Derneği’nin (VKA) çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir toplu iş görüşmesine başlamaması nedeniyle ülke çapında toplu taşımada uyarı grevi yapılması çağrısında bulunmuştu.
Ver.di, 130 yerel toplu taşıma şirketindeki 87 bin çalışan için çalışma koşullarında iyileşmeler yapılmasını talep ediyor.
Etiketler: almanya Toplu taşıma uyarı greviSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:56
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