Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Gökmen Ç. "Yabancı bir terör örgütüne üye olmaktan" hapis cezası aldı.

Mahkeme, Gömen Ç’nin 2017-2019 yılları arasında, terör örgütünün Saarbrücken, Frankfurt ve Hessen bölgerinin sözde bölge sorumluluklarını üstlendiğinin kanıtlandığına hükmetti.

Gökmen Ç’nin Nisan 2018’den 2019’un Haziran ortasına kadar örgüte yaklaşık 500 bin avro havale etmekten sorumlu olduğu da açıklandı.

Frankfurt Havalimanı'ndaki tren garında Federal Polis tarafından geçen yıl gözaltına alınan Gökmen Ç. hakkında, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde Federal Başsavcılık tarafından dava açılmıştı.