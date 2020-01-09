Geçen aydan bu yana polis tarafından izlenen zanlı Almanya’nın Bremen kentinde tutuklandı.

Terör örgütü üyesi zanlının, Bremen ve Aşağı Saksonya'da PKK'ya lojistik ve finansal destek sağladığı belirtiliyor.

Zanlının terör örgütü saflarına katılacak elemanları bulma ve PKK ile ilgili faaliyetlerin organizasyonundan da sorumlu olduğu kaydedildi.

Hansa Eyalet Yüksek Mahkemesinde yargılanan zanlı tutuklanarak Hamburg Cezaevine konuldu.

Geçen hafta da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan Gökmen Ç. Frankurt kentinde tutuklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber