Enerji ve gaz krizindeki sıkıntılar Alman ekonomisinin yanı sıra sağlık sektörünü de vurdu.

Almanya'da son dönemlerde sağlık hizmetlerinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor.

Az kalsın ayağından oluyordu

Doktorlar çalışma koşullarından dolayı sıkça eylem yaparken hastalar da bu durumdan etkileniyor.



Almanya'da doktorların ilgisizliği az daha bir Türk hastayı ayağından ediyordu.

Türk vatandaşı Tuna Kara, futbol oynarken geçirdiği sakatlıktan dolayı sol iç bağları kopması nedeniyle Berlin'deki bir hastanede ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası narkozdan çıkan Kara, yanlış ayağının ameliyat edildiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

"Doktorlar ameliyat sonrası dahi yanlışlığın farkına varmadı"

Tuna Kara, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Tuna Kara, "Sol ayağımı hazırladılar, tıraşladılar, çarpı atıllar. Ameliyattan çıktığımda sağ ayağımı ameliyat etmişler. Onu da ben söyledim onlara. Farkında değillerdi." sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Hastane özür dilemekle yetindi

Tuna Kara'nın yanlış ameliyat edildiğini fark eden hastane yönetimi, Türk hastadan özür dilemekle yetindi.

Tuna Kara, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"İlk uyandığımda sağ ayağımda ağrı vardı. Hemşire hanım sordu ağrım var mı diye. 'Evet, sağ ayağım ağrıyor.' dedim. 'Normal. Sağ ayağından ameliyat oldu.' dedi. Ama sol ayağım ameliyat olacak dediğimde raporlara baktı ve koşa koşa doktorun yanına gitti. Doktoru çağırdı. Doktorla birlikte geriye geldiler. Beni başka odaya aldılar. Özür dilediler. Yarın diğer ayağımı ameliyat edeceklerini söylediler. Ailem geldi, konuştuk. Bu hastanede ameliyat olmayacağımızı kararlaştırdık. Başka bir hastaneden randevu aldık."

Aile suç duyurusunda bulunacak

İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığını söyleyen Kara ailesi, ameliyatı yapan doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Haber: Ramazan Aktaş/ TRT Almanya Temsilcisi