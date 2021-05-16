Almanya'da Türklere uygulanan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.

Frankfurt'ta tedavisi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan 34 yaşındaki Selim Çiftçi'yi polisler ailesinin gözü önünde darbetti.

Çiftçi, Alman polisi tarafından saldırıya uğradığı sırada yanında yeğeni Akın Götürmen vardı.

"Dayımın çok ağır bir hastalığı var"

Saldırı anını anlatan Akın Götürmen, "Videolarda da görüldüğü üzere aracın sürücüsüydüm. Ben ve erkek kardeşim önde oturduk, dayım arkaya oturmuştu. Dayımın çok ağır bir hastalığı var ve dün de durumu çok kötüydü. Dayım arabadan indiğinde onu sakinleştirmek ve tutmak için biz de araçtan dışarı çıktık. Onu sakinleştirmeye çalıştım ve yoldan geçenlere ambulansı aramalarını ve bize yardım çağırmalarını söyledim. Oradaki insanlar bize yardımcı oldular. Yardımcı olanlara buradan çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Coplarla vurmaya başladılar ve üzerine biber gazı sıktılar"

Ambulanstan önce polis ekiplerinin geldiğini söyleyen Götürmen, şöyle devam etti:

"10 polis arabası geldi. Polis ne olduğunu, olayın aslını, geçmişini dahi sormadı. Ona coplarla vurmaya başladılar ve üzerine biber gazı sıktılar. Videolarda da görüleceği gibi apaçık bir polis şiddeti; söylenecek gerçekten çok bir şey yok. Polise, orada bir kavga çıktığı söylendi. Bu büyük bir saçmalık, olayla alakası yok. Orada bulunan ve yardım edebilen veya yardım etmeye istekli olan, ancak polisin engelinden ötürü yardım edemeyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kadınlar bile erkek polisler tarafından tutuldular ve itildiler."