Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte bin 268 artışla 169 bin 430’a yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 847 bin 47'ye yükseldi.