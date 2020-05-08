Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da ölü sayısı 7 bin 398'e ulaştı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte bin 268 artışla 169 bin 430’a yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 847 bin 47'ye yükseldi.
Etiketler: almanya ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 09:37
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