Saksonya Kriminal Dairesi'nden (LKA) yapılan açıklamaya göre, mültecilerin kaldığı binada bulunan güvenlik görevlileri gece yarısı polise binanın cephesine cisimler atıldığını bildirdi.

Hasara neden olan yangının güvenlik personeli tarafından söndürüldüğü belirtildi.

Olayda yaralanan olmadı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster de yaptığı açıklamada, olayı kundaklama girişimi olarak nitelendirerek, kimsenin zarar görmemesini binada görev yapan güvenlik elemanlarının dikkatli davranmasına borçlu olduklarını belirtti.

Olayın, bu tür insanlık dışı suçların geçmişte kalmadığına dair bir alarm sinyali olduğunu vurgulayan Schuster, Saksonya eyaletindeki tüm mülteci yurtlarının çevresinde polis devriyelerinin artırıldığını duyurdu.