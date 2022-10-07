Almanya'da Mevlid Kandili idrak edildi
Almanya'da camilerde Mevlid Kandili çoşkusu yaşandı. Mevlid Kandili nedeniyle Müslümanlar Köln Merkez Camii'ne akın etti.
Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında, Almanya'da da camilerde Mevlid Kandili çoşkusu yaşandı.
Mevlid Kandili nedeniyle Müslümanlar Köln Merkez camiu'ne akın etti.
Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, eller semaya açıldı dualar edildi.
Müslümanlar Mevlid Kandilini idrak etmek için camilere koştu.
Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nde, Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi sebebiyle özel Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.
Akşam namazının kılınmasının ardından tekbir ve selat-u selam getirilerek başlanan programda, din görevlileri Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okudu.
Müslümanlar geceyi namaz kılarak ve dua ederek geçirdi.
Muhabir: Bülent Dönmez