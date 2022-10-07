Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında, Almanya'da da camilerde Mevlid Kandili çoşkusu yaşandı.

Mevlid Kandili nedeniyle Müslümanlar Köln Merkez camiu'ne akın etti.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, eller semaya açıldı dualar edildi.

Müslümanlar Mevlid Kandilini idrak etmek için camilere koştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nde, Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi sebebiyle özel Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Akşam namazının kılınmasının ardından tekbir ve selat-u selam getirilerek başlanan programda, din görevlileri Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okudu.

Müslümanlar geceyi namaz kılarak ve dua ederek geçirdi.

Muhabir: Bülent Dönmez