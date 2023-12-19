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Dünya
AA 19.12.2023 16:45

Almanya'da mahkeme Bavyera'daki kamu binalarına haç asma uygulamasını haklı buldu

Almanya'da Federal İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayarak, Bavyera'daki devlet binalarına haç asılması uygulamasının devam edebileceğine hükmetti.

Almanya'da mahkeme Bavyera'daki kamu binalarına haç asma uygulamasını haklı buldu

Leipzig'de Federal İdare Mahkemesi, 2018'den bu yana yürürlükte olan Bavyera'daki resmi binalara haç asma zorunluluğuna ilişkin idari düzenlemeye karşı yapılan şikayetleri temelsiz bularak reddetti.

Düşünce Özgürlüğü Derneği (BFG) kamu binalarına haç asma zorunluluğunun devletin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl Bavyera İdare Mahkemesi'ne dava açmış ancak mahkeme BFG'yi haksız bulmuştu.

Yapılan temyiz başvurusunun ardından daha yüksek mahkeme olan Federal İdare Mahkemesi, haçların kaldırılması için açılan davayı temelsiz bularak başvuruyu reddetti ve alt mahkemenin kararını onamış oldu.

Bavyera eyaletindeki kamu binalarının girişine haç asma zorunluluğu devam edecek.

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