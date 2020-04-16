Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 500'ü aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 130 bin 450'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 569'a yükseldi.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 866 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 130 bin 450'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 315 artarak 3 bin 569'a yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 134 bin 753, ölü sayısı ise 3 bin 804 olarak görülüyor.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 64 bin 688'e yükseldi.
Etiketler: almanya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 09:47
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