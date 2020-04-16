Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 866 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 130 bin 450'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 315 artarak 3 bin 569'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 134 bin 753, ölü sayısı ise 3 bin 804 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 64 bin 688'e yükseldi.