Almanya'da yine bir cami ırkçıların hedefi oldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) Göttingen Camii Çarşamba günü yaptığı paylaşımla, camiye Salı günü ırkçı bir tehdit mektubunun gönderildiğini bildirdi.

Paylaşılan mektup, sekizi Türk olmak üzere toplam on kişiyi öldüren Alman NSU terör örgütünün imzasını taşıyor.

Üzerinde gamalı haç bulunan mektupta "tekrar geleceğiz ve bu sefer daha kötü şeyler yaşanacak" ifadelerinin yanı sıra İslam'a hakaret içeren sözler yer alıyor.

Polis bilgilendirildi, mektup delil niteliğinde makamlara iletilecek

DİTİB Göttingen Camii, polisin olay hakkında bilgilendirildiğini ve mektubun delil niteliğinde ilgili makamlara iletileceğini açıkladı.

Cami tarafından yapılan bilgilendirmede, cemaatin bu gelişmenin ardından sakin kalması rica edildi.

Caminin dış cephesine de 22 Eylül'de gamalı haç çizilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'da İslam düşmanı eylemlerde artış yaşanıyor

Almanya'da camilere yönelik tehditlerde ciddi bir artış gözlemleniyor. Henüz Ağustos ayında yine bir camiye ırkçı ifadelerle dolu bir mektup gönderilmişti.

Mevlana Camii'ne ulaşan söz konusu yazıda "siz Türklerin hepsini öldüreceğiz" tehdidi ve yine NSU imzası bulunuyordu.

Haber: Emre Bölükbaşı