Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya’da Federal Meclis binasına yönelik kundaklama girişimi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’da kimliği belirsiz kişilerin Federal Meclis (Reichstag) binasına yönelik kundaklama girişiminde bulunduğu bildiridi.
Berlin polisi tarafından yerel basına yapılan açıklamada, Federal Meclisin doğu tarafında yer alan ve bir sunta ile kapatılan pencerenin gece yarısında yanıcı sıvı dökülerek ateşe verildiği belirtildi.
Açıklamada, alevlerin Federal Polis Teşkilatına bağlı memurlar tarafından söndürüldüğü bildirildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Olay yerinden kaçan faillerin arandığı ifade edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Almanya Federal Meclisi ReichstagSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:14
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