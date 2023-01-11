Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 02:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da Ece Sarıgül'ün katil zanlısı suçunu itiraf etti
[Fotograf: AA]
Almanya'da 5 Aralık'ta bıçaklı saldırıyla 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ü öldüren ve arkadaşını yaralayan saldırgan suçunu itiraf etti. Doğu Afrika ülkesi Eritre uyruklu katil zanlısı, saldırı düzenlediği Ece Sarıgül ve arkadaşını tanımadığını söyledi.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 5 Aralık'ta iki öğrenci saldırıya uğradı. Ulm kenti yakınlarındaki Oberkirchberg kasabasında saldırgan, sabah okula giden 13 ve 14 yaşındaki iki kız öğrenciyi bıçakladı.
Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 14 yaşındaki Ece Sarıgül, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ulm Savcılığı, 27 yaşındaki Eritre uyruklu saldırganın suçunu itiraf ettiğini duyurdu.
Açıklamada, katil zanlısının, Ece Sarıgül ile arkadaşını tanımadığını söylediği belirtildi.
Zanlının, bölgedeki cezaevinin kliniğinde gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.
Sıradaki Haber
Aliyev: Azerbaycan'da milli savunma sanayisinin yeni dönemi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz