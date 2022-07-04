Duş başlığını değiştirdiler. Duş süresini kısalttılar. Alınan önlemler yeterli gelmeyince bu kez sıcak su kullanımında kısıtlama yolunu seçtiler.



Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle doğalgaz sıkıntısı yaşayan Almanya'da bugüne kadar görülmemiş önlemler bir bir hayata geçmeye başladı.



Önlemlerle ilgili ilk uygulama Saksonya eyaletinden geldi. 600 dairenin bulunduğu bir apartmanda görevliler sıcak su kullanımında kısıtlamaya gitti.



Duyuruda apartmanda sıcak su kullanımının belirlenen saatlerde mümkün olabileceği duyuruldu. Uygulamanın eylül ayına kadar süreceği aktarıldı.



Sıcak su sınırlaması gelebilir

Hamburg eyaletinde ise doğal gaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceği açıklandı.



Eyalet yönetimi "Acil doğal gaz sıkıntısında sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir" açıklaması yaptı.

Merkezi sistemlerde de oda sıcaklıklarında düşüş gündemde. Uygulama hayata geçerse oda sıcaklığı 18-19 dereceye sabitlenecek.